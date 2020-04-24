Biden'den Trump yorumu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump’ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddia etti.







İnternet üzerinden yapılan bir bağış kampanyası etkinliğinde konuşan Biden’a göre Trump, seçimleri kazanabilmenin tek yolu olarak ertelemeyi görüyor.





‘SÖZLERİMİ NOT EDİN’





Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Biden, “Sözlerimi not edin. Bence erteleyebilmek için seçimlerin neden yapılamayacağına dair bir bahane üretecek” diye konuştu.





Büyük yarışa 6 ay kala Başkan Trump da seçim atmosferine girmiş görünüyor ancak salgından dolayı işsizlerin sayısının 26,4 milyona ulaşmasının, Amerikalı liderin elini zayıflatacağı tahmin ediliyor.





Trump’ın, sıkıntıdaki ABD Posta Servisi’ne verilmesi öngörülen acil fonu veto etme tehdidini değerlendiren 77 yaşındaki Biden, bu planın başkanın oy verme işlemini engelleme çabası olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre posta yoluyla oy kullanma, salgının yayılmasını önlemede etkin bir yol olsa da Trump bu yöntemin seçimlerde hileye zemin hazırladığını savunuyor.