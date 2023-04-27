Cem Özdemir seçim manipülasyonundan endişeli

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Almanya Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına son vermesini umduğunu kaydeden Özdemir, seçimlerin sonucunun Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında "hiç olmadığı kadar açık" olduğunu ifade etti.





Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir zaferinin demokrasiye dönüşün yolunu açabileceğini söyleyen Özdemir, olası seçim manipülasyonlarına ilişkin endişesini de dile getirdi.





"Seçimlerin manipüle edileceğine ve Erdoğan'ın görevden ayrılmayacağına dair endişeler yersiz değil" ifadelerini kullanan Özdemir, Erdoğan'ın siyasi rakiplerini hapse atması, HDP'yi kapatmak istemesi, toplanma ve bilgi alma özgürlüklerini büyük ölçüde kısıtlaması ve AKP'nin geçmişte kaybettiği seçimi tekrarlamasının bu endişeleri desteklediğini dile getirdi.





Almanya Adalet Bakanı "kışkırtıcı söylemlere" karşı uyardı

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da yetkilileri seçim kampanyaları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.









Buschmann da Almanya Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada, "Geçmişte Türk siyasetçilerinin Almanya'da kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu seçim mitingleri oldu. Almanya'da kamusal alanda kışkırtıcı konuşmalar yapılması halinde yetkili makamların bunlara müdahale etme imkanı bulunuyor" dedi. Bu konudaki sorumluluğun eyaletlere ait olduğunu ifade eden Buschmann, "Eyaletlerin bu imkanlarını kullanmalarını teşvik ediyorum" dedi.





14 Mayıs seçimleri için Almanya da dahil olmak üzere yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemleri bugün başladı. Türkiye dışındaki ülkelerde oy kulanma işlemleri 9 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Almanya'da 1,5 milyon Türk vatandaşı seçmen bulunuyor.