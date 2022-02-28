Cemal Enginyurt’tan Tansu Çiller’e ince mesaj: Abla sarayın yolu...

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in yeni parti kuracağı iddiaları kamuoyunda dolaşırken milletvekili Cemal Enginyurt’tan imalı bir paylaşım geldi. Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt isim vermeden Tansu Çiller’i eleştirdi.





Doğruyol Partisi'nin eski Genel Başkanı Tansu son verdiği röprtajda “Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…” ifadelerini kullanırken bu cümleleri Cemal Enginyurt sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.





"ABLA NEYİ TOPLARSAN TOPLA..."

Tansu Çiller'e 'abla' diye hitap eden Enginyurt, isim vermeden Çiller'i "Merkez sağı 20 yıldır hatırlamayanlar, benim için siyaset bitti diyenler, Sarayın baş misafiri olanlar! Şimdilerde yine sahneye çıkmış, merkez sağı toplayacakmış. Abla neyi toplarsan topla da, çamur atmadan topla. Saray'ın yolu merkez sağdan geçmiyor, navigasyona Beştepe yaz gidersin.” Sözleriyle eleştirdi