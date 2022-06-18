Samanyolu Haber /Dünya / CERN yönetiminden yeni Rusya ve Belarus kararı /18 Haziran 2022 00:40

CERN yönetiminden yeni Rusya ve Belarus kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, Moskova yönetimi ve destekçisi konumundaki Belarus, uluslararası arenadan dışlanmaya devam ediyor.

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Ukrayna saldırısı nedeniyle çeşitli organizasyonlar ve kuruluşlardan çıkartılan Moskova yönetimi ve destekçisi konumundaki Belarus, uluslararası arenadan dışlanmaya devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'ya saldıran Rusya ve saldırıları destekleyen Belarus ile birlikte çalışmama kararı aldı.

CERN'den yapılan açıklamada dün gerçekleştirilen 208'inci Konsey toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve Belarus'un Rusya'ya destekleri kınanırken, bu saldırıların çok ciddi insani krize sebep olduğu bildirildi.

Açıklamada, Konseyin Rusya ve Belarus ile 2024'e kadar geçerli olan Uluslararası İşbirliği Anlaşmalarını sonlandırdığı duyurularak, "Mevcut durumun takibini sürdüren Konsey, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında daha başka kararlar almaya hazırdır" ifadesine yer verildi.
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