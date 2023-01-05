Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi yönetimi mahkumun rüyasını sansürledi, AYM ‘hak ihlali’ saydı /05 Ocak 2023 17:20

Cezaevi yönetimi mahkumun rüyasını sansürledi, AYM ‘hak ihlali’ saydı

Cezaevindeki bir mahkûm, gördüğü rüyayı mektup yazarak ailesiyle paylaşmak istedi. Ancak cezaevi yönetimi mektubu sansürledi. Adalet Bakanlığı cezayı uygun bulunca, mahkûm Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali başvurusu yaptı. Anayasa Mahkemesi, mektuba uygulanan sansürü ‘hak ihlali’ saydı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde kalan bir hükümlünün rüyasını anlattığı mektubun cezaevi yönetimi tarafından sansürlenmesini hak ihlali saydı.

RÜYASINI MEKTUPTA EŞİNE ANLATTI
Gazete Duvar’da yer alan habere göre; ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla cezaevinde tutulan Rahmi Çağan, eşine yazdığı mektupta gündelik yaşamından bahsederken gördüğü bir rüyayı da anlattı. Çağan rüyasında tahliye olup evine döndüğünü, sonra bir fabrikada iş bulup çalışmaya başladığını gördüğünü yazdı.

RÜYA CEZAEVİ YÖNETİMİ TARAFINDAN SAKINCALI BULUNDU
Ancak cezaevi disiplin kurulu bu ifadeleri ‘sakıncalı’ bulup sansürledi. Rüya bölümlerinin üstü çizildi, mektup bu haliyle Çağan’ın eşine gönderildi. Kurul gerekçe olarak “Rüya gibi farklı yöntemlerin başvurucunun suç grubunda örgütsel iletişim amacıyla kullanıldığı…” iddiasını savundu.

Bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirten Rahmi Çağan, Dinar İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Ancak hâkimlik, kararın “usule ve yasaya uygun olduğuna” hükmetti. Mahkûmun başvurduğu ağır ceza mahkemesi de itirazı reddetti. Çağan bu sefer dosyayı bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM, YAPILANIN HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ İHLAL OLDUĞUNA HÜKMETTİ
Adalet Bakanlığı, AYM’ye dosyaya ilişkin sunduğu görüşünde “başvurucunun haberleşme hürriyetine yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olduğunu” savundu. Dosyayı inceleyip “kamu makamları ile derece mahkemelerinin haberleşme hürriyetine yönelik müdahalenin zorunlu bir ihtiyaca karşılık geldiğini ve orantılı olduğunu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya koyma yükümlülükleri olduğunu” vurgulayan Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

BAŞVURUCUYA 3 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK
İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Dinar İnfaz Hakimliği’ne gönderilmesini hükmeden AYM, başvurucuya da 3 bin TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
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