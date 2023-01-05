Cezaevi yönetimi mahkumun rüyasını sansürledi, AYM ‘hak ihlali’ saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde kalan bir hükümlünün rüyasını anlattığı mektubun cezaevi yönetimi tarafından sansürlenmesini hak ihlali saydı.







RÜYASINI MEKTUPTA EŞİNE ANLATTI

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla cezaevinde tutulan Rahmi Çağan, eşine yazdığı mektupta gündelik yaşamından bahsederken gördüğü bir rüyayı da anlattı. Çağan rüyasında tahliye olup evine döndüğünü, sonra bir fabrikada iş bulup çalışmaya başladığını gördüğünü yazdı.





RÜYA CEZAEVİ YÖNETİMİ TARAFINDAN SAKINCALI BULUNDU

Ancak cezaevi disiplin kurulu bu ifadeleri ‘sakıncalı’ bulup sansürledi. Rüya bölümlerinin üstü çizildi, mektup bu haliyle Çağan’ın eşine gönderildi. Kurul gerekçe olarak “Rüya gibi farklı yöntemlerin başvurucunun suç grubunda örgütsel iletişim amacıyla kullanıldığı…” iddiasını savundu.





Bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirten Rahmi Çağan, Dinar İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Ancak hâkimlik, kararın “usule ve yasaya uygun olduğuna” hükmetti. Mahkûmun başvurduğu ağır ceza mahkemesi de itirazı reddetti. Çağan bu sefer dosyayı bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.





AYM, YAPILANIN HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ İHLAL OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Adalet Bakanlığı, AYM’ye dosyaya ilişkin sunduğu görüşünde “başvurucunun haberleşme hürriyetine yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olduğunu” savundu. Dosyayı inceleyip “kamu makamları ile derece mahkemelerinin haberleşme hürriyetine yönelik müdahalenin zorunlu bir ihtiyaca karşılık geldiğini ve orantılı olduğunu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya koyma yükümlülükleri olduğunu” vurgulayan Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.





BAŞVURUCUYA 3 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Dinar İnfaz Hakimliği’ne gönderilmesini hükmeden AYM, başvurucuya da 3 bin TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.