CHP, 6 ilçe için YSK'ya başvurdu

Çelik, Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerine itiraz ettiklerini ve ilçe ve il seçim kurullarında reddedildiğini açıkladı. Çelik, bu itirazları YSK'ya taşıdıklarını belirtti.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Çelik, özellikle Bahçelievler'de rakip siyasi partinin kazandıkları meclis çoğunluğuna yapılan itirazın kabul edilip geçersiz oyların sayıldığını, ancak kendi itirazlarının reddedilmesinin çifte standart olduğunu vurguladı.



Özgür Çelik konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye’de itirazlarımız ilçe ve il seçim kurullarında reddedildi. Bugün itibarıyla YSK’ya altı ilçemizle ilgili itirazlarımızı gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa’da olduğu gibi bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde de oyların sayılmasını istiyoruz! Özellikle Bahçelievler’de rakip siyasi partinin, kazandığımız meclis çoğunluğuna itirazı kabul edilip geçersiz oylarda sayım yapılırken, bizim itiraz ettiğimiz belediye başkanlığında sayımın reddedilmesi çifte standarttır!"