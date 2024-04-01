Samanyolu Haber /Politika / CHP Bursa adayı Bozbey: Belediyenin önüne TIR’lar yanaştı, evrak kaçakçılığına karşı önlem alınmalı /01 Nisan 2024 20:50

CHP Bursa adayı Bozbey: Belediyenin önüne TIR’lar yanaştı, evrak kaçakçılığına karşı önlem alınmalı

Bursa’da seçimi kazanan CHP’nin adayı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’ne TIR’ların yanaştığı duyumunu aldıklarını söyledi. Bozbey, evrak kaçakçılığına karşı emniyet birimlerini ve Valiliği harekete geçmeye çağırdı.

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Zaman Avustralya'da yer alan habere göre CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Seçim Koordinasyonu Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Bursa’da sandıkların yüzde 88’inin açıldığını ve kendisinin yüzde 48,39 oranında oy aldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi önüne TIR’ların yanaştığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi. Bozbey, “Ben buradan emniyet mensuplarına duyuruyorum. Herhangi bir evrak kaçakçılığına, evrakla alakalı problemlere el koymalılar. Oradaki evraklar kamu malıdır. Bu konuya hemen Sayın Valimizin el atması gerekmektedir. Sayımlar hala devam ediyor.” dedi.Bozbey, konuşmasının ardından Bursalı tüm vatandaşları saat 02.00’de kent meydanında beklediklerini kaydetti.
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