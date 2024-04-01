CHP Bursa adayı Bozbey: Belediyenin önüne TIR’lar yanaştı, evrak kaçakçılığına karşı önlem alınmalı

Zaman Avustralya'da yer alan habere göre CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Seçim Koordinasyonu Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Bursa’da sandıkların yüzde 88’inin açıldığını ve kendisinin yüzde 48,39 oranında oy aldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi önüne TIR’ların yanaştığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi. Bozbey, “Ben buradan emniyet mensuplarına duyuruyorum. Herhangi bir evrak kaçakçılığına, evrakla alakalı problemlere el koymalılar. Oradaki evraklar kamu malıdır. Bu konuya hemen Sayın Valimizin el atması gerekmektedir. Sayımlar hala devam ediyor.” dedi.Bozbey, konuşmasının ardından Bursalı tüm vatandaşları saat 02.00’de kent meydanında beklediklerini kaydetti.