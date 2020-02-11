CHP’den CNN Türk'e yeni bir hamle daha

CHP’den CNN Türk’le ilgili yeni bir hamle daha geldi. CHP, CNN’nin ABD'deki genel merkezine CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuru yapacak.







CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın ilgili başvuruyu yapacağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin de AB’nin ilgili komisyonlarına konuyla ilgili bilgi vereceği öğrenildi.





CHP'nin CNN Türk’ü “boykot” kararının ardından, yüz binlerce kişi sosyal medyada kampanyaya destek vermiş ve CNN Türk'ün sosyal medya hesaplarını takipten çıkmıştı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, boykot kararına ilişkin "Tartışma programlarında CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk" demişti.





"CNN Türk izlemenize gerek yok" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:





"Bir televizyon doğrudan doğruya CHP’yi hedef alıp zor durumda bırakabilecek yanlı haberler, yanlı yorumlar yapıyorsa bu doğru değil. O televizyon kanallarına çıkmamız onlara meşruiyet kazandırır. Biz de böyle bir meşruiyet kazandırma ayağı değiliz. Ayrıca CNN kanalının uluslararası bir markası var. O markanın da kendine özgü bir ağırlığı var dünya kamuoyunda, dünya medyasında… O ağırlığını da büyük ölçüde CNN Türk kaybetti. O nedenle uzun uzun kendi aramızda oturduk, konuştuk, böyle bir kararın verilmesine karar verildi."