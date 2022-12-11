CHP’den yeni KHK açıklaması: OHAL Komisyonu lağvedilecek, dosyalar yargıya taşınacak

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları üzerine eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Türkiye’deki mahkemelerin bağımsız olmadığını hatırlatarak Anayasa’nın 38. maddesi uyarınca gerçek bir adalet için KHK’lılara ‘adil yargılama yolunun da açılması gerektiğini’ ifade etmişti.







‘SARAYIN MAHKEMELERİ SUÇ UYDURARAK CEZA VERDİ’

Türk siyasetinin deneyimli ismi Günay açıklamasında, “Kılıçdaroğlu, ‘hiç soruşturma geçirmeyen, takipsizlik alan ya da beraat edenlerin’ görevlerine iade edileceğini söylüyor. Ancak Türkiye’deki yargılamaların ne kadar adil olup olmadığı konusunda konuşmuyor. Uluslararası mahkeme kararlarında da Türkiye’deki yargılamalarda temel insan haklarının, hukukun ihlal edildiği tescillendi. Dolaysıyla, Saray yargısının insanları ‘suç uydurarak’ mahkum ettiği uluslararası mahkeme kararlarına girmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi de bir çok konuşmasında Türkiye’deki mahkemelerin bağımsız olmadığını söyledi.’şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Günay, Anayasa’nın 38. maddesini hatırlatarak, gerçek bir adalet için KHK’lılara ‘adil yargılama yolunun da açılması gerektiğini çağrısında bulunmuştu.







Gerek sosyal medyaki KHK’lı hesaplardan gerekse siyasilerden gelen tepki ve eleştiriler üzerine CHP’den KHK’lılar ile ilgili yeni bir açıklama geldi.





CHP’LI KARACA: OHAL KOMISYONU LAĞVEDILECEK, DOSYALAR YARGIYA TAŞINACAK



CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK’lıların yaşadıkları hak ihlallerine son vereceklerini belirterek, “OHAL Komisyonunu lağvedileceğiz. Komisyondaki tüm dosyaları yargıya teslim edeceğiz.” dedi.







Gülizar Biçer Karaca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. “Türkiye’nin adeta bir hak mezarlığına” döndüğünü belirten Karaca, yoksulluktan basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğüne kadar çok sayıda alanda hak ihlalinin yaşandığını kaydetti.





Türkiye’de gazetecilerin tehdit edildiğini, gençlerin ise fişlendiğini belirten CHP’li Karaca, “Her gün çocukların cinsel istismarının üstü kapatılıp, bir kereden bir şey olmaz, denilerek normalleştirmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.





KHK’LILARIN HAK İHLALLERİNE SON VERECEĞİZ

“CHP ulusal bütüncül çocuk politikası”nı hayata geçirecek, çocuk bakanlığı kurarak, çocuk dostu bütçe ve çocuk dostu adalet sistemi için mevzuat düzenlemelerini yapacağız” ifadelerini kullanan CHP’li Karaca şöyle sözlerini sürdürdü: “Sivil ölüme terkedilen KHK’lıların yaşadığı hak ihlallerine son vereceğiz. Hakkında mahkeme tarafından beraat kararı verilenler, cumhuriyet savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilenler ve hakkında herhangi bir soruşturma, kovuşturma açılmamış olanlar görevlerine iade edeceğiz. Barış bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edilen ‘Barış akademisyenleri’ni görevlerine iade edeceğiz. Evrensel hukuk kuralları, imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerimizin gereği olarak, yüksek yargı kararlarının gereğini yerine getirileceğiz. OHAL Komisyonunu lağvedileceğiz. Komisyondaki tüm dosyaları yargıya teslim edeceğiz. Göreve iade edilenlerin iade kararlarının, karar verildiği anda Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlayacağız.”

