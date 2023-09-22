CHP’li belediyeden KHK’lıları anlatan filme yasak

Bold Medya'da yer alan habere göre CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Altın Portakal Film Festivali’nde KHK’lıların mücadelesini anlatan filme yasak geldi. Yönetmen Nejla Demirci’nin KHK’lıların onur mücadelesini anlatan Kanun Hükmü belgesel filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali komitesi tarafından gösterimden çıkarıldı.



“YETER ARTIK, DÜŞMAN HUKUKU UYGULAMAKTAN VAZGEÇİN”



KHK Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmin gösterimden çıkarılmasına tepki gösterdi. Korkmaz, “KHK’lılar olarak bu tutumu kabul etmiyoruz ve bunu şiddetle kiniyoruz. Bu film KHK’lıların onur mücadelesini anlatan bir filmdi. Bu filmin tekrar yarışmacı filmler arasına alınmasını talep ediyorum. Yeter artık. Bize düşman hukuku uygulamaktan vazgeçin” dedi.



FİLM KHK’LILARIN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR



Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından organize ediliyor. Belgesel, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatıyor.