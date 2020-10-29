Samanyolu Haber /Politika / CHP sözcüsü: Kimse Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, hakaret edemez, ettirmeyiz! /29 Ekim 2020 10:42

CHP sözcüsü: Kimse Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, hakaret edemez, ettirmeyiz!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Charlie Hebdo dergisinde yer alan karikatüre ilişkin "Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz." dedi.

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Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz. En yüksek refleksi, tepkiyi, geçmişte olduğu gibi parlamentoda ve bütün meşru zeminlerde gösteririz. Ayrıca hiç kimsenin, hiçbir ülke ve hiçbir devlet başkanının, medya organının İslam dinine ve onun Peygamberine, başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz. İslam'da reform, Macron'un işi değildir. İslam'da reform talebinin Macron gibi birinden gelmesi, densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir. Herkes haddini bilecek. Karikatür bile olsa, kutsala, insanların kişilik haklarına saldırıyı, saygısızlığı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yüce Peygamberimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ilişkin karikatürler edepsizliktir ve aşağılık ötesidir."

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