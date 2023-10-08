Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kritik gün; İstanbul'un yeni başkanı kim olacak? /08 Ekim 2023 09:37

CHP'de kritik gün; İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.

İKİ ADAY VAR
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak.

600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek. CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.

Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.  
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