CHP'li Toprak: Dayatmayla ‘değişim’ diyenler DSP örneğine iyi baksın

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin konuştu. Parti içindeki reform gerekliliğini dile getiren Bülent Tezcan'a tepki göstererek, "Sen de o kurulun üyesiydin, neden o gün bunu söylemedin?" dedi.







Toprak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını belirtti ve CHP'nin orta dönemde yaşama riski bulunduğunu ifade etti. Toprak, değişim isteyenlerin ortaya koydukları bir paradigma bulunmadığını ve CHP'nin güçlü argümanlarla yüzde 50+1'e nasıl ulaşacağının somut bir yol haritasının olması gerektiğini belirtti.





Parti içindeki tartışmaların kamuoyu önünde değil farklı bir şekilde yapılması gerektiğini savundu ve CHP'nin demokrasiyi içine sindirmiş bir parti olduğunu vurguladı. Toprak, değişim adı altında genel başkanı yıpratmanın yanlış olduğunu ve CHP'nin geleceğini partinin delegasyonunun özgür iradesiyle belirleyeceğini söyledi.





‘YAPAY BİR RÜZGARLA OLUŞTURULAN DEĞİŞİM SÖYLEMİ’





Bakın 2000’li yılların başında DSP’de bir olay yaşandı, şimdi kimse hatırlamıyor. O gün orada değişim dediler, dayatmaya getirdiler. Değişimi dayatmayla getirdikleri için de Ecevit’in o süreci çok kötü işledi. Çok fazla geriye gitmeye gerek yok, baksınlar o dayatmaların neyle sonuçlandığını görsünler. Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar. Başbakanlık kendisi olan bir partinin nasıl dağıldığını, milletvekillerinin yarısının bir yere, diğer yarısının başka bir yere nasıl gittiğine baksınlar.



Yapay bir rüzgarla yaratılan değişim söyleminin nasıl da hiçbir şey olmadığını görsünler. Bunun için değişim güçlü bir şekilde, altı doldurularak, ortak akılla ve birliktelikle yapılmadığı müddetçe iyi sonuç vermeyebilir. Tek kişiye suçu yüklemenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir ara dönem yaşanmasından da endişe ediyorum.

