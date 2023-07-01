Samanyolu Haber /Dünya / Varşova’dan Moskova’ya nükleer misilleme /01 Temmuz 2023 11:44

Varşova’dan Moskova’ya nükleer misilleme

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya’nın NATO ve ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

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Morawiecki, Rusya'nın Beyaz Rusya'daki taktik nükleer silah depolarına yanıt olarak Varşova'nın Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silahlar konuşlandırma niyetinde olması nedeniyle, tüm NATO'yu Nükleer Paylaşım programına katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Morawiecki, nihai kararın Amerikalı ortaklara bağlı olacağını kaydetti.

NATO’nun bu konudaki nükleer değişim programı, nükleer savaş başlıkları olmayan üye devletlere verilmesini öngörüyor. Program, ittifakın nükleer caydırıcılık politikasının bir parçası. Kasım 2019'dan bu yana, mübadele kapsamında ABD nükleer silahları Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye topraklarında bulunuyor.

Mart ayında Vladimir Putin, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılacağını duyurdu. Belarus'ta taktik nükleer silahlar için depolama tesisi hazırlığı 1 Temmuz'da tamamlandı.

Putin, nükleer silahların konuşlandırılmasının ise Rusya için tesislerin hazırlanmasının tamamlanmasının hemen ardından başlayacağını söyledi
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