Lavrov: Wagner grubunun isyanı çetin bir sınavdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.



Lavrov, Wagner grubunun isyan girişimini çetin bir sınav olarak niteledi ve Moskova'nın kimseye bununla ilgili açıklama yapmak zorunda olmadığını vurgulayarak "Rusya, her türlü çetin sınavdan, ki bu çetin sınavdan daha fazlasıydı, daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıktı" ifadelerini kullandı.



İsyan girişiminden sonra Rusya'daki durumun istikrarlı olup olmadığı sorusuna Lavrov, ”Kimseye bir şeyi açıklamakla, güvenceler vermekle yükümlü değiliz. Şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz, Devlet Başkanımız bu konudaki görüşlerini söyledi, ülkemizin tüm siyasi güçleri bu konuda konuştu. Eğer Batı'da birilerinin şüpheleri varsa, bu sizin sorununuz" yanıtını verdi.



'Afrika ülkeleri doğrudan Wagner'le sözleşme imzalıyor’



Lavrov, Wagner'in bu ülkelerdeki varlığının devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, Orta Afrika Cumhuriyeti ile bir dizi Afrika ülkesinde faaliyet yürüten Wagner'in doğrudan bu ülkelerin yönetimleriyle sözleşme imzaladığını söyledi.



Lavrov, Wagner, oralarda varlık gösterecek mi? Sorusu üzerine, “bu Afrika ülkelerinin egemen hükümetlerinin meselesi. İsterlerse onlarla sözleşme imzalamak ülkelerin egemen hakkı" diye konuştu.



Bu arada tahıl anlaşmasının Ukrayna'yla ilgili bölümünün çok uzun süredir ticari nitelik taşıdığı eleştirisi getiren Lavrov, anlaşmanın uzatılması için herhangi bir argüman bulunmadığının altını çizdi.



Tahıl anlaşmasının sona ermesi halinde Rus tarım ürünleri ihracatının herhangi bir zarar görmeyeceğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın en yoksul ülkelere bu tür ürünlerin tedarikini gereken miktarda ve kendi hesabından karşılayacağını vurguladı.