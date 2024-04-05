Çiftçiye seçim oyunu

İktidar milyonlarca çiftçiyi de seçim öncesi sevindirip daha sonra hüsrana uğrattı. Seçime iki gün kala milyonlarca çiftçiye tarımsal destek ödemelerinin hesaplarına yattığı yönünde mesaj atıldı. Paraya sıkışan çiftçi sandığa sevinçle gidip oyunu kullandı. Ancak 1 Nisan Pazartesi günü bankaya koşan çiftçi büyük bir şokla karşılaştı. Yattı denilen paraların, geçen yıldan kalan otomatik bir hesap kapatma işlemi olduğu, yeni destek parası yatırılmadığı ortaya çıktı. İktidarın nimetlerini kullanıp kamu kaynaklarıyla seçmen kazanma oyunlarına tarımsal desteklemeler de eklendi.





TAHMİNLER BOŞA ÇIKTI





Milyonlarca çiftçi buğday ve arpada ödenmeyen prim desteklerinin; ayçiçek, mısır ve zeytin başta olmak üzere yağlı tohum üreten çiftçiler de gübre ve mazot desteğinin seçimlerin öncesinde ödeneceği umuduyla beklerken telefonların mesaj kutularına müjdeli haber düştü. 29 Mart 2024’te destek ödemelerinin yapıldığı kamu bankasından çiftçilere, “Sayın, … ek nolu hesabınıza … TL tutarında tarımsal destekleme ödemesi aktarılmıştır” mesajı atıldı. Mesajda ödemenin hangi ürün ve destekler için yapıldığı yönünde açıklayıcı bilgi yer almadığı için, SMS’i okuyan üretici, gecikmiş prim ödemelerinin yapıldığını, ayçiçek üreticileri 2023’ten beri ödenmeyen gübre ve mazot desteklerinin ödendiğini, alacağı olmayan çiftçiler ise 2024 desteklerinin seçim öncesi erken ödendiğini düşündü. Tahminler boş çıktı, hesapta para bulunamadı.



