'Çifte MTV' maddesi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda AKP'nin verdiği “memur zammı"na ilişkin torba kanun teklifinde yer alan motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl iki defa alınmasını düzenleyen madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin 17 madde olarak sunduğu, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan eklerle 29 maddeye çıkan ve tam adı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" olan teklif görüşülüyor. Teklifin ilk maddesine göre MTV "bir kereliğe mahsus olmak üzere" bu yıl iki katı olarak alınacak.



MTV'nin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 30 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor.



ANKA'nın aktardığına göre muhalefet, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bu teklife ilişkin şerhinde depremin ardından toplanan yardımları da hatırlatarak, “6 Şubat depremleri sonrası TV programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı, motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38,5 milyar liraya yakın bir miktardır. Dolayısıyla; öncelikli olarak yapılması gereken, televizyon ekranlarında taahhüt edilen destek tutarlarının ilgililerinden tahsil edilmesidir. Eğer, taahhütlerini yerine getirmiyorlarsa, bu kişi ve kuruluşlar aynı zamanda kamuoyuna ifşa edilmelidir” dedi.