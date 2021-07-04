Samanyolu Haber /Gündem / Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' ile ilgili savcılık ilk kararını verdi /04 Temmuz 2021 09:33

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' ile ilgili savcılık ilk kararını verdi

Brezilya'da teslim olan ve bu gece havayoluyla İstanbul'a getirilmesi beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi.

SHABER3.COM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın hakkında, 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen ve bu sabah Türkiye saatiyle 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla 22.30 sularında İstanbul Havalimanı’na getirilmesi beklenen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçakta gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülecek.

Hakkındaki yakalama kararları
Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' ile ilgili savcılık... Sonraki Haber >>

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:18