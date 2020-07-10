Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Guanghan bölgesinde yer alan bir havai fişek fabrikasından patlama meydana geldi.
6 KİŞİ YARALANDI
Patlama sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralanırken, çıkan yangının ardından gökyüzünü dumanlar kapladı.
Yangına 10 itfaiye istasyonundan 27 araç ve 83 kişinin sevk edildiği bildirildi.
PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle etrafta bulunan acil servislere güvenli bir bölgelere çekilme talimatı verildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.