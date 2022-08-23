Samanyolu Haber /Kültür / Çin 'Minyonlar' filminin sonu değiştirildi, her şey alt üst oldu /23 Ağustos 2022 10:36

Çin 'Minyonlar' filminin sonu değiştirildi, her şey alt üst oldu

Çin, ünlü animasyon serisi Çılgın Hırsız'ın "Gru'nun Yükselişi" filminin sonu değiştirildi. Filmin orijinalinde Gru’nun kötü bir kahramana dönüştüğünü gösterilirken, Çin'de ise Gru, filmin sonunda iyi bir karaktere dönüşüyor.

SHABER3.COM

"Çılgın Hırsız" serisinin öncesini anlatan "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdikten birkaç hafta sonra Çin'de vizyona girdi. Çin’de animasyon filmin sonunun değiştirildiği ortaya çıktı.

Filmin 1970'lerde geçen uluslararası versiyonu, "Minyonlar" serisinin kötü kahramanı olarak bilinen Gru’nun nasıl kötü bir kahramana dönüştüğünü gösteriyor. Çin'deki versiyonda ise Gru, 'kendini ailesini büyütmeye adamış', iyi bir karakter olarak yer alıyor.

"Çılgın Hırsız" serisinde kötü karakter olan Gru’nun Çin'deki "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi"nde iyi kahraman haline gelmesi, izleyicilerin "Kronolojik olarak sonraki filmlerde nasıl kötü karakter olacak?" diye sormasına neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin 'Minyonlar' filminin sonu değiştirildi, her şey... Sonraki Haber >>

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:21:09