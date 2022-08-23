Çin 'Minyonlar' filminin sonu değiştirildi, her şey alt üst oldu

"Çılgın Hırsız" serisinin öncesini anlatan "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdikten birkaç hafta sonra Çin'de vizyona girdi. Çin’de animasyon filmin sonunun değiştirildiği ortaya çıktı.



Filmin 1970'lerde geçen uluslararası versiyonu, "Minyonlar" serisinin kötü kahramanı olarak bilinen Gru’nun nasıl kötü bir kahramana dönüştüğünü gösteriyor. Çin'deki versiyonda ise Gru, 'kendini ailesini büyütmeye adamış', iyi bir karakter olarak yer alıyor.



"Çılgın Hırsız" serisinde kötü karakter olan Gru’nun Çin'deki "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi"nde iyi kahraman haline gelmesi, izleyicilerin "Kronolojik olarak sonraki filmlerde nasıl kötü karakter olacak?" diye sormasına neden oldu.