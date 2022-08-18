Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de balıklara Covid-19 testi kararı alındı /18 Ağustos 2022 18:41

Çin'de balıklara Covid-19 testi kararı alındı

Çin'in kıyı kenti Xiamen'de balıklara ve balıkçılara Covid-19 testi yapılması kararı alındı.

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Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

Yetkililer ülkenin kıyı kenti Xiamen'de 5 milyondan fazla kişiye Covid testi uygulanacağı bildirilirken, testin aynı zamanda balıklara da uygulanması talimatının verildiğini duyurdu. Kararın alınmasına gerekçe olarak ise bazı balıkçıların denizdeyken yasa dışı ticarete bulaşabildiği ve yurt dışından gemilerle temasa geçtiği gösterildi. 

Cumhuriyet'in haberine göre Çin'in Xiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla Covid-19 vakası kaydetmiş ve yetkililer bu salgının balıkçı topluluğuyla bağlantılı olabileceğine inandıklarını belirtmişti. 
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