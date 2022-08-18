Türkiye ile Ukrayna anlaştı: Görev Gücü oluşturulacak

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre üçlü zirve için Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentine giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterris’in katılımıyla üçlü görüşme yapıldı. Yaklaşık 40 dakika süren Erdoğan-Guterres-Zelenski görüşmesinin dakikalar önce sona erdiği aktarıldı.
Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.
TÜRKİYE VE UKRAYNA SAVAŞIN TAHRİP ETTİĞİ ALTYAPININ İNŞASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.
Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.
Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.