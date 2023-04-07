Samanyolu Haber /Dünya / Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı /07 Nisan 2023 09:10

Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı

Çin'deki bir araştırma ekibi, üç yıldan uzun bir süre önce alınan ve COVID-19 salgınıyla bağlantılı olan örneklerin analizini yayımladı.

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Huanan deniz ürünleri ve vahşi yaşam pazarı, koronavirüsün kökeni arayışında bir odak noktası oldu.

Ancak bu, 2020'de piyasadan toplanan biyolojik kanıtlara ilişkin hakemli ilk çalışma.

Araştırma, virüs için pozitif test edilen sürüntülerin, vahşi hayvanlardan genetik materyal içerdiğini ortaya koyuyor.

Bazı bilim insanları, bunun hastalığın başlangıçta enfekte bir hayvandan bir insana bulaştığına dair bir başka kanıt olduğunu söylüyor. Ancak diğerleri bulguların yorumlanmasında dikkatli olunmasını istiyor ve örneklerin genetik içeriğinin halka açıklanmasının neden üç yıl sürdüğü belirsizliğini koruyor.

HAYVANLARIN SATILDIĞI BÖLGEDEN ALINAN ÖRNEKLER POZİTİF
Çinli araştırma ekibi, çalışmalarının erken bir sürümünü Şubat ayında çevrimiçi olarak yayınladı, ancak piyasadan toplanan örneklerde bulunan tam genetik bilgiyi yayınlanmadı.

Nature dergisinde yayınlanmadan önce başka bilim insanları tarafından da doğrulanan bu yeni analiz, pazardaki tezgahlardan, yüzeylerden, kafeslerden ve makinelerden toplanan bu örneklerin içeriği hakkında daha önemli ayrıntılar içeriyor.

Çinli araştırma ekibinin makalesi, vahşi hayvanların satıldığı bölgelerden toplanan bazı örneklerin virüs için pozitif çıktığını gösterdi.

Analizleri ayrıca, artık virüse duyarlı olduğu bilinen hayvanların, özellikle rakun köpeklerin, bu yerlerde canlı olarak satıldığını da gösterdi. Ancak Çinli araştırmacılar, keşiflerinin salgının nasıl başladığına dair kesin kanıt sağlamadığını belirtiyor. 

Yayınlanan bulgular, ABD'deki yetkililer arasında laboratuvar sızıntısı teorisinin artmasının ardından geldi. Çin hükümeti, virüsün bilimsel bir tesisten kaynaklandığı yönündeki iddiaları şiddetle reddetti.

Ancak FBI, ABD Enerji Bakanlığı gibi kurumlar, artık bu senaryonun "en olası" senaryo olduğuna inandıklarını açıkladı.
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