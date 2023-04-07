Samanyolu Haber /Gündem / Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı mı geldi?' /07 Nisan 2023 09:07

Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı mı geldi?'

Sosyal medyada bir grup genç, enflasyona tepki göstermek için üzerinde “Oy verirken aklında bulunsun” yazan etiketler hazırladı ve marketlerde ürünlere yapıştırdı. Etiketlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin görselleri kullanıldı.

SHABER3.COM

Hızla eriyen alım gücü ve yetişilemeyen fiyatlara tepkiler farklı şekillerde dile getiriliyor. Sosyal medyadan market raflarına yansıyan bir kampanya ise kamuoyunun gündemine yerleşti.

“Gençlik Devirecek” hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin etiketler hazırlayarak marketlerde farklı ürünlere yapıştırdı.



Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıyor.

Gençlerin bu girişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Gençlik Devirecek” hareketinin Twitter hesabında ayrıca etiketlerin indirip kullanılabilmesi için bağlantı da paylaşıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı... Sonraki Haber >>

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Nebati yine olay oldu

Nebati yine olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:55:36