ABD'de 2015 yılında başlayan Rıza Sarraf davasında uzun süren sessizliğin ardından geçen hafta iki yeni gizli dosya davaya eklendi. Böylece davanın başından itibaren gizlilik kaydıyla eklenen dosya sayısı 50’yi aştı. Sarraf davasında, 2015 yılından bugüne kadar toplam 722 dosya girişi yapıldı.







Sarraf davasında 2022 yılının Haziran ve Mart ayında sadece ikisi gizli dosya olan toplam üç işlem yapılmıştı. VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre hukukçular, uzun bir süre sonra dava arşivine yeniden iki gizli dosyanın birden girmesiyle Sarraf davasında yeni gelişmelerin olabileceğine işaret etti.





2016 yılında Rıza Sarraf’ın Miami’de tutuklanmasıyla hem Türkiye hem de ABD basınının ilgisini çeken davaya, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank sanık olarak eklenmişti.







ANAYASA MAHKEMESİ'NİN NİHAİ KARARI BEKLENİYOR

Hakan Atilla’nın yargı sürecinde Sarraf, hakkındaki tüm suçlamaları kabul edip, duruşmalarda tanık olarak dinlenmişti. 2019 yılında dava dosyasına sanık olarak eklenen Halkbank’ın, bir kamu kuruluşu olarak ABD’de yargılanamayacağı iddiası alt mahkemelerde reddedilmiş, Halkbank son çare olarak ABD Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. ABD Anayasa mahkemesi, 17 Ocak’ta yapılan duruşmada tarafları dinlemiş ve nihai kararını sonra vereceğini açıklamıştı.





Rıza Sarraf davasında hukukçuların dikkat çektiği farklı iddialar arasında, Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’ın yargı sürecinin başlaması yönünde olası bir kararı sonrasında Sarraf’ın yeniden tanık sandalyesine oturabileceği ihtimali yer alıyor.





'SARRAF'IN CEZALANDIRILMAMASI TEAMÜL DIŞI'

Hukukçular, hakkındaki tüm suçlamaları kabul eden Sarraf’ın altı yıl geçmesine rağmen henüz hakim karşısına çıkartılmayıp, kabul ettiği suçlamalarla ilgili bir cezanın verilmemesini “oldukça şaşırtıcı ve hukuki teamüllerin dışında” olarak değerlendiriyor. ABD ceza yasalarına göre suçunu itiraf eden bir sanığın mutlaka belirlenen bir duruşma gününde kabul ettiği suçlarla ilgili cezalandırılması gerekiyor.





'İTİRAFLARI DEVAM EDEBİLİR'

Hukukçuların farklı bir iddiası da dava arşivinde 50’yi aşan gizli dosyalar arasında yeni iddianameler ve yeni isimler olabileceği yönünde. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, Sarraf davasıyla ilgili yayınladığı iddia ve argümanlarda aralarında o dönem görev yapmış bazı bakanların da isimleri yer almıştı.





Hukukçular ayrıca, Sarraf’ın itiraflarının halen devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor.

