Samanyolu Haber /Ekonomi / Citibank dolar kuru tahminini 32 TL’ye yükseltti /22 Ağustos 2023 11:04

Citibank dolar kuru tahminini 32 TL’ye yükseltti

Türk Lirası’nın dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirten Citibank, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL’de uzun pozisyon aldığını bildirdi. Perşembe günkü toplantıda TCMB’den 250 baz puanlık faiz artırımı bekleyen Citibank, dolar/TL kurunun da 32 TL’ye yükseleceğini öngördü.

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ABD merkezli Citibank, dolar/TL ve Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı.

Citibank, hafta sonu yayımlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararının ardından dolar/TL’nin bugünkü 27,20 seviyesinden 32’ye yükselmesini öngördükleri bir işleme başladıklarını belirtti.

Bilgi notunda ayrıca, ağustos başında yaklaşık 60 milyar olan toplam net rezervlerin negatif bölgede olduğu hatırlatılarak, “Türkiye’de net rezerv tablosuna ilişkin sorunlar sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Notta, Para Politikası Kurulu toplantısı için beklenti, politika faizinin mevcut yüzde 17,5’ten yüzde 20’ye yükseltilmesi yönünde oldu.

Merkez Bankası, faiz kararını perşembe açıklayacak.
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