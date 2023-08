Samsung, iPhone'ları Android cihazlara dönüştürüyor

Samsung, Try Galaxy uygulaması ile iki iPhone'u kullanarak katlanabilir telefon olan Z Fold 5'i deneyimleme şansı sunuyor.





Galaxy, Galaxy Z Fold5'in geniş ekranının faydalarını göstermek için iki iPhone kullanıyor. Samsung'un yeni modeli Galaxy Fold, bir kitap gibi 7,6 inçlik bir ekrana açılan 6,2 inçlik bir kapak ekranına sahip.









İki iPhone'da çalıştırıldığında her iki ekrana yayılmış bir Samsung One UI gösterimi sunan Try Galaxy uygulaması daha önce katlanabilir telefon deneyimi olmayanlara bu fırsatı sunmayı hedefliyor.