Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor



Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.



İŞTE GÜNCEL FİYATLAR



Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,85 TL'ye, Ankara'da 38,36 TL'ye, İzmir'de ise 38,52 TL'ye yükseldi.



Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,74 TL, Ankara'da 38,28 TL, İzmir'de 38,38 TL seviyesinde bulunuyor.



Fiyatlar; iller, ilçeler ve bayiler arasındaki farklılık gösteriyor.



SEÇİM SONRASI YÜZDE 106 ZAM



14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.



Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı benzinde yüzde 90,5, motorinde yüzde 103,7 oldu.



Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı.