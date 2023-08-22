İhbar ettiği kişi AKP’li vekil çıktı, bakın sonra ne oldu!

Recep Adıgüzel adlı vatandaş, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine 112 ihbar hattını arayarak şikayetçi oldu.





“Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, ‘Kanunlar herkese eşittir’ dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik.”









Yalova’da kara mizah skeçlerini aratmayan bir olay yaşandı. AKP’li vekilin aracının yasak yere park edildiğini 112 ihbar hattına şikâyet eden ve ceza yazılmasını isteyen vatandaşın GBT sorgusu yapıldı. Olay, Fatih Caddesi’nde meydana geldi.Olay yerinden 1 saat 45 dakika canlı yayın yapan Adıgüzel, trafik polisinin gelmesini beklerken, asayiş polisi geldi. GBT’si sorgulanan vatandaş tepki gösterdi. Trafik polis ise gelmedi. Araç, saatler sonra vekilin şoförü tarafından yasaklı alandan kaldırıldı.Bir saat 45 dakika boyunca sosyal medyadan canlı yayın yapan Recep Adıgüzel, 112 ihbar hattını aradığını belirterek şunları söyledi: