Samanyolu Haber /Dünya / Bangladeş'te dang hummasından 485 can kaybı /22 Ağustos 2023 10:46

Bangladeş'te dang hummasından 485 can kaybı

Dang humması Bagladeş'te yaygınlaşmaya devam ediyor. Vaka sayısı 100 bini aşarken, ülke genelinde toplam 485 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bangladeş'te dang hummasına yakalananların sayısı 100 bini aşarken ülke genelinde bu hastalıktan toplam 485 kişi hayatını kaybetti. 185 kişi son 2 haftada yaşamını yitirdi. 

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden (DHGS) yapılan açıklamada, sadece başkent Dakka'da son 24 saatte 872 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yılın başından bu yana dang hummasından ölenlerin sayısının 485 olduğu, ülke genelindeki vaka sayısının da 100 bini geçtiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Bangladeş'teki dang humması salgınının kötüleşmeye devam ettiğini açıkladı.


VAKA SAYISI 1 YILDA 8 KAT ARTTI

Bangladeş'te temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edilmişti. Ülkede geçen yıl 281 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle 'yağış dönemleri' olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.
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