Çocuk yetiştirmek için en iyi ülkeler belirlendi

Pennsylvania Üniversitesi’nin katkılarıyla yapılan araştırmada 73 ülke araştırmaya tabi tutuldu. Sadece eğitim açısından bakıldığında ilk sırada yer alan ABD, diğer önemli kıstaslar değerlendirildiğinde ise 18. sırada kendisine yer buldu.







Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada, çocuk yetiştirmek için en ideal ülke sıralamasında Kanada 4. sırada, gelirken, bu ülkeyi, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avusturya izledi. Türkiye ise 45. sırada yer aldı.





En iyi ülkeler sıralamasında İngiltere 11, Lüksemburg 12, Almanya 13, Fransa 14. sırada bulunurken Yunanistan 21. sırada bulunuyor.





Araştırmaya göre çocuk yetiştirmek için en kötü ülkelerde de Kazakistan, Lübnan ve Guatemala ilk üç sırayı paylaştı.



