Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte /15 Haziran 2021 10:30

Covid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre son 7 haftadır Covid-19 vakalarında düşüş yaşanıyor. Bu düşüş, salgının ortaya çıkmasından sonra görülen en uzun süreli düşüş oldu.

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Covid-19 salgınındaki güncel durumu değerlendiren DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgüte bildirilen vakaların üst üste 7 haftadır düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, “Haftalık vaka sayıları şubat ayından bu yana en düşük seviyede olsa da ölümler o kadar hızlı düşmüyor. Geçen hafta bildirilen ölüm sayısı bir önceki haftaya benzerdi. Her gün 10 binden fazla kişi ölüyor. Sadece bu basın toplantısı devam ederken 420’den fazla kişi ölecek” ifadelerini kullandı.

Küresel vaka sayılarındaki düşüşün pek çok ülkede vaka ve ölümlerdeki endişe edici artışı ‘maskelediğini’ ifade eden Ghebreyesus, “Özellikle Afrika’daki keskin artış endişe verici durumda. Çünkü, burası aşı, test ve oksijene az erişimi olan bir bölge” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ayrıca, Cenevre’deki düzenlediği basın toplantısında, 2022’de Almanya’da yapılacak G7 Zirvesi’ne kadar, hedeflerinin dünya nüfusunun en az yüzde 70’inin aşılanması olduğunu belirterek, “Bunu başarmak için 11 milyar doza ihtiyacımız var” dedi.


 

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