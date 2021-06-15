Fransa'da aşırı sağcı şoku: Helal gıdalara zehir koymayı planlamışlar

Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, plan, Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğünün (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi. Mediapart’ın ortaya çıkardığı planın, halkı ‘Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye’ kışkırtan ‘Operasyonel Güçler Eylemi’ (AFO) grubu tarafından 2018’de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı ifade edildi. AFO üyeleri ‘Helal operasyonu’ olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde helal gıda ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken, grubun iki üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığı belirtildi. DGSI’nin ayrıca aşırı sağcı grubun ‘200 imama saldırı’ eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi. Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.





