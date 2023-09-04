COVID-19 vakaları artıyor, maske çağrıları artıyor

Eski Beyaz Saray sağlık danışmanı Fauci, ülke genelinde COVID vakaları artarken maske takılmasını savundu ve insanların sağlık yetkililerinin tavsiyelerini dinleyeceğini umduğunu söyledi.
CNN’e konuşan Fauci, Amerikalılar’ın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tavsiyelerini, maske gerekli olsa bile dinlemeyeceğinden endişeli olduğunu söyledi.
Fauci, insanların kendileri ve aileleri için riskleri hesaba katıp ona göre hareket edeceklerini umduğunu vurguladı.
Amerika genelinde az sayıda şirket çalışanlarının yeniden maske takmasını istemeye başladı bile.
Ulusal çapta tavsiyenin de yakın dönemde gelebileceği yorumları yapılıyor.
Eski Başkan Donald Trump ve Biden dönemlerinde COVID-19 salgınıyla mücadelenin yüzü olan Fauci bu yılIN başlarında maske takmanın etkisiz olduğu yönünde yayınlanan bir çalışmanın da yanıltıcı olduğunu kaydetti.
COVID-19 vakaları Amerika genelinde yine artıyor. CDC'nin verilerine göre geçen hafta COVID-19 vakalarının hastaneye sevklerinde yüzde 19 artış var.
COVID vakalarındaki can kaybında da geçen hafta yüzde 18 artış gerçekleşti.
Amerika'da 2020 Ocak ayında resmen var olduğu açıklanan COVID aylar içinde 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.