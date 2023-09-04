Sanal gerçeklik, ağrı tedavisinde etkili olabilir mi?

Sanal gerçeklik başta bilgisayar oyuncuları tarafından kucaklanan bir teknolojiydi. Şimdiyse stres, ağrı ve fizik tedavisi ve diğer tıbbi alanlarda kullanılıyor.



‘Sanal ilaç’ olarak adlandırılabilecek bir uygulama, özel gözlükler aracılığıyla üç boyutlu görüntü ve ses yayarak hastaların rahatlamasını, sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Dr. Brennan Spiegel, Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde sanal ilaç programını yönetiyor.



Uygulamanın fizik tedavi amaçlı olduğunu söyleyen Spiegel, "Beslenme bozuklukları, tansiyon, şizofreni, depresyon, kaygı bozukluğu ve huzursuz bağırsak sendromu için kullanılıyor. Liste uzadıkça uzuyor” diyor.



Amaç kaza kurbanlarına, ameliyattan çıkanlara, kanser hastalarına ve hatta hamile kadınlara yardım etmek, aynı zamanda tıbbi personeli eğitmek.



Amerikan Gıda ve İlaç Gıda Dairesi FDA, bir yandan bu teknolojiyi daha fazla hastaya ulaştırmaya çalışıyor, diğer yandan da verimliliğini ölçüyor.



Sanal ilacı kullanan hastalardan Tom Norris, bu teknolojinin yıllar önce geçirdiği kanser tedavisinin kronik ağrılarından kurtulmasına yardımcı olduğunu söylüyor.



Tom Norris deneyimini, “Karartılmış sinema salonu gibi. Çevrede kimse yok, tek gördüğünüz ekran. Ve sizi içeri çekiyor” sözleriyle anlatıyor.



Sanal uygulama hastayı farklı yerlere götürüyor.



Norris uygulamayla İster İsviçre dağlarında ineklerin otlaması görüntüsüne, ister yunuslarla veya büyük mavi balinayla yüzme görüntüsüne gidebildiğini anlatıyor.



Gelişmiş sanal gerçeklik gözlükleri için program geliştiren bir psikiyatrist olan Omer Liran ise, sistemin hastaların zihinlerini rahatlattığını ve beyni eğittiğini söylüyor. Liran, “Bu kasklara yerleştirilen biyosensörler, kalp atışı, kalp hızı değişkenliği, göz takibi verileri topluyor” diyor.



Örneğin, bir şelale üzerinden uçtuğunu gören hasta bir yandan rahatlamaya çalışıyor diğer yandan zihniyle görüntüyü kontrol ediyor.



Dr. Spiegel, Tom Norris’in kronik ağrılarının beyninden de kaynaklandığı görüşünde.



Spiegel bu görüşünü şu sözlerle açıklıyor; “Doku neredeyse tamamen iyileşse de ağrı devam ediyor. Acı hissi neredeyse beyne taşınıyor ve bu kez beyin, ağrının merkezi haline geliyor.”



8-12 haftalık eğitim boyunca süreç sanal ilaç üzerinden tersine çevriliyor. Doktorlar uygulamanın birçok sağlık sorununa yardımcı olduğu görüşünde.