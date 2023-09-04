Samanyolu Haber /Dünya / Manş'ı aşıp İngiltere'ye geçenlerin sayısında rekor /04 Eylül 2023 08:13

Manş'ı aşıp İngiltere'ye geçenlerin sayısında rekor

Manş Denizi üzerinden İngiltere kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısı Cumartesi günü 872'yi buldu. Bu, bir gün içinde bu yıl bu yolla ülkeye gelen en yüksek sığınmacı sayısı.

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Bu yıl bir gün içinde küçük teknelerle  Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan göçmenlerin sayısında en yüksek rakama ulaşıldı. İngiliz haber ajansı PA'nın hükümet verilerine dayandırdığı haberine göre, Cumartesi günü, İngiltere kıyılarına varan düzensiz göçmenlerin sayısı rekor bir sayıya ulaşarak 872 olarak kayıtlara geçti. 

Şimdiye dek bir gün içinde kayıtlara geçen en yüksek sayı 10 Ağustos'ta 756 olmuştu. Toplam 5 bin 369 göçmenin geldiği Ağustos ayı ayrıca, 2018'den beri ülkeye bir ay içinde gelen en fazla sığınmacının kayıtlara geçtiği ay oldu.

Manş Denizi üzerinden bu tehlikeli yolculuğa çıkarak ada ülkesine gelenlerin sayısı bu yıl yaklaşık 21 bin oldu. Bu sayı ise geçen senenin aynı dönemine göre gelenlerin sayısında bir düşüşe işaret ediyor.

Muhafazakarların tartışmalı iltica politikası

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma gerekçelerinden biri de sınırlarını daha iyi kontrol etme isteğiydi. Bu doğrultuda hareket eden mevcut muhafazakar hükümet, göçmenleri yıldırmaya yönelik tartışmalı önlemleri devreye sokuyor. Ülkeye yasa dışı olarak gelenlerin kişisel koşullarına bakılmaksızın yakalanarak sınır dışı edilmesi planlanıyor.

İnsan hakları ögütleri, uygulamanın uluslararası hukuka ve iltica hakkına aykırı olduğunu savunuyor. Ancak kamuoyu yoklamalarında oylarını artıran İşçi Partisi karşısında elini yeniden güçlendirmek için radikal önlemleri uygulamaya koyan Başbakan Rishi Sunak, şu ana kadar göç eğilimini tersine çevirebilmiş değil.
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