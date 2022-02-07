Cübbeli’ye tepki gösteren Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı

Kemal Özkiraz, milletvekillerini hedef alarak ‘şerefsiz’ diyen Mahmut Ünlü’ye tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.





Özkiraz, Ünlü’ye 23 Kasım 2019’daki paylaşımında sözleri nedeniyle tepki göstermişti. Ünlü’nün konuşmalasındaki ilgili bölümü sosyal medyada paylaşan Özkiraz, “Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, Bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim” ifadelerini kullanmıştı.





Yeni bir paylaşım yapan Kemal Özkiraz, hakkında bu paylaşım nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Özkiraz paylaşımında, “Bu paylaşımından dolayı yakalama kararı çıkmış. Bu "sözde alim" üyesi olduğum partiye ve milletvekillerine ‘şerefsiz , namussuz’ diyebiliyor ama biz yargılanıyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı” ifadesini kullandı.





BirGün’e konuşan Kemal Özkiraz, geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına alındığını ve ilgili savcılıkça 7 Şubat Pazartesi gününe kadar süre verdiğini belirtti. İfadeye gitmediği için bugün hakkında yakalama kararı çıkan Özkiraz, ifade verdikten sona serbest bırakıldı.