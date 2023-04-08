Cumhur İttifakı’nda liste krizi sürüyor

“HÜDAPAR Kürt Sokağının İki Numaralı Aktörü”

Aralarında Trabzon, Samsun’un da bulunduğu bazı il örgütlerinin de genel merkezin aldığı karardan rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra soğuk mesajlar veren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugün AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Sözcü Ömer Çelik’in partisine yaptığı ziyaretin ardından, iktidar partisinden gelen “birlikte yol yürüme” teklifini kabul etti.12 Eylül’de kapatılan CHP’nin son genel başkanı olan Bülent Ecevit’in liderliğinde 1999 seçimlerinde birinci parti olduktan sonra 2001 ekonomik krizini takiben 2002 seçimlerinde baraj altında kalan DSP, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde binde 8 oy aldı.DSP Genel Başkanı’nın Cumhur İttifakı’na destek açıklaması sonrası üç yardımcısı istifa ettiDSP Genel Başkanı, “14 Mayıs seçimleri, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan vatanseverlerle küresel emperyalizmin tuzağına düşenler ve onların taşeronlarına soyunanların yarıştığı bir seçim olacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda kararımızı oluşturduk. Bizler elbette parlamentoda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Seçimlere katılmıyoruz, AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız" ifadelerini kullandı.Önder Aksakal’ın seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecekleri ve AKP listelerinden seçimlere katılacakları yönündeki açıklamasından sonra üç genel başkan yardımcısı Selçuk Karakülçe, Dilara Tambova ve Onur İste görevlerinden istifa etti.BBP Genel Başkanı Destici: “Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz”DSP’nin katılımıyla rakibi Millet İttifakı gibi altı partili hale gelen Cumhur İttifakı’nda ortak liste krizi ise sürüyor. İttifakın iki büyük partisinin müzakerelerde uzlaşma sağlayamaması sonrası MHP dün milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmişti.Bugün de Büyük Birlik Partisi (BBP) ile AKP arasındaki görüşmeler anlaşma getirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere ittifakın ortak listeyle girmesi halinde yüzde 47-48 oyla parlamentoda yüzde 50-60 temsiliyet elde etmesinin mümkün olacağının altını çizdi.Destici, “Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. Bizim de tabi liste çalışmalarımızda temayül yoklamalarımız bitti. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız” dedi.Ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden oy alan HÜDAPAR’ın AKP listelerinden girmesine kesin gözle bakılırken Yeniden Refah Partisi’nin de bazı illerde kendi adına bazı illerde ise AKP listelerinden seçime girmesi bekleniyor.Her ne kadar MHP listelerini teslim etse de Cumhur İttifakı’nın seçimlere ortak liste ile katılması konusu tamamen kapanmış değil.Kulislerde hafta sonu yapılacak görüşmelerden sonra MHP’nin ikna olması halinde ortak liste konusunun yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor.