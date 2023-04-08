Millet İttifakı'nda pusulada CHP ve İYİ Parti olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın (8 Nisan) saat 14.00’te YSK Başkanı Ahmet Yener’in gözetiminde siyasi partiler arasında logolar sıralamasını belirlemek için oy pusulası kura çekimini gerçekleştirecek.



Kura çekiminde önce ittifaklar sıralaması belirlenecek, bu kapsamda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile Ata İttifakı’nın sıralaması için kura çekimi yapılacak. Ardından ittifak altındaki siyasi partiler ve ittifaklar dışındaki siyasi partiler için oy pusulası sıralaması için kura çekimi gerçekleştirilecek. Böylece 14 Mayıs günü genel seçim oy pusulasında “Hangi partiler, hangi sırayla yer alacak?” sorusu yanıtlanacak.

Millet İttifakı ise, genel seçim oy pusulası kura çekimi öncesinde bugün saat 16.30’da YSK’ya başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK Başkanlığı’na geldi.



Millet İttifakı, 22 Mart’ta YSK’ya sunduğu ittifak protokolünde değişikliğe ilişkin başvuruda bulundu. CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk eşliğinde ittifak protokolü değişikliği YSK Başkanlığı’na teslim edildi.



Protokol değişikliği tesliminin ardından Millet İttifakı kurmayları hep birlikte kameralar karşısında geçti. Konuya ilişkin Muharrem Erkek, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partileri tarafından 14 Mayıs milletvekili seçiminde CHP listesinden aday gösterileceğini açıkladı. Erkek, “Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir” dedi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat ise, “hayırlı olsun” demekle yetindi.



Dört parti yarınki kura çekimine katılmayacak



Yasal mevzuat ve seçim takvimi uyarınca eğer herhangi bir siyasi parti, en az 41 kent için milletvekili aday listesini YSK’ya 9 Nisan günü sunmazsa 14 Mayıs Genel Seçimi’nden çekilmiş kabul edilecek. Sözkonusu siyasi parti, YSK’nın kesinleştirdiği oy pusulasından düşürülecek.



Dolayısıyla Millet İttifakı’nın bugünkü başvurusuyla ilgili YSK ise, ittifak protokolleriyle ilgili değişiklik süresi de sona erdiği için “yapılacak işlem yok” yönünde karar aldı. Bunun nedeni zaten sözkonusu dört siyasi parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekili listesi sunulmaması üzerine YSK tarafından seçime katılmayacak partiler olarak kabul edilecek.



CHP listesinden adayları olacak dört siyasi parti yarınki kura çekimine de katılmayacak.



DEVA Sözcüsü İdris Şahin: “Birlikte hayır vardır”



Millet İttifakı’nın ortak liste müzakeresi sürecinde; DEVA Partisi, kamuoyuna bir yıl önce logoyla seçime katılma sözü verildiğini belirterek, Saadet Partisi logosu altında yer almayı kabul etmemişti. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, parti tarihi açısından DEVA Partisi logosuyla aday gösteremeyeceklerini belirtmişti.



DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, VOA Türkçe’ye ortak liste anlaşmasına ilişkin “Birlikte hayır vardır” açıklaması yaptı.



Şahin, basın toplantısında, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ın geçtiğimiz yıl 27 Nisan’da “Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır” açıklamasını anımsatmamız üzerine ise, bugün neden vazgeçildiği konusunda ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.



9 Nisan Pazar günü listeler şekillenecek



YSK’ya milletvekili aday listeleri için 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar başvurulması gerekiyor. Bu kapsamda, CHP ve İYİ Parti tarafından YSK’ya liste sunumu yapılacak. Bu noktada bazı illerde CHP ile İYİ Parti’nin de ortaklaşmayı kabul etmesi nedeniyle tek liste sunulması ihtimali de gündemde.



YSK’nın belirlediği vekil dağılımına göre; birer milletvekili çıkaracak Tunceli ve Bayburt’un yanısıra Meclis’te iki vekil ile temsil edilecek Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Kilis illeri masadaydı. Başta 13 il olmak üzere CHP ile İYİ Parti arasında ortaklaşmada ilerleme sağlandığı ifade edildi.



Bu illerle birlikte Rize gibi AK Parti’nin çok yüksek oranda oy aldığı illerde de CHP ve İYİ Parti’nin ortak listeyle aday göstermesi için de çalışmalar sürüyor.