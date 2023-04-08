Süleymaniye’deki 'esrarengiz' patlama Kürt bölgesinde gerilimi arttırdı

Süleymaniye Uluslararası Havaalanı’nın güvenlik direktörlüğünden yapılan açıklamada, havaalanı etrafındaki bariyerlerin yakınında bir patlama olduğu, patlamanın yangına yol açtığı ancak bir can kaybı yaşanmadığı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.



Açıklamada patlamanın sebebinin soruşturulduğu ve havaalanında faaliyetlerin normal şekilde devam ettiği kaydedildi.



Patlamadan birkaç gün önce Türkiye bölgede PKK faaliyetlerinde artış gerekçesiyle hava sahasını Süleymaniye’den gelen uçuşlara kapatmıştı.



“Türkiye drone’la saldırı düzenledi” iddiası



Merkezi İngiltere’de bulunan ve Suriye’deki gelişmeleri sahadaki muhalif kaynaklarla takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel basında yer alan bazı haberler, patlamanın Türkiye’nin Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Abdi’ye yönelik insansız hava araçlı saldırı olduğunu iddia etti.



Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi ise, Mazlum Abdi’nin o anda Süleymaniye’de olduğu ya da saldırıda hedef alındığı iddialarını yalanladı.



Suriye’nin kuzeydoğusundaki yönetimi temsil eden bir yetkili de Mazlum Abdi’nin çalışmalarına devam ettiğini ve Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunduğunu belirtti.



Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin ana omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye YPG’yi ABD ve AB’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK’nın Suriye kolu olarak görüyor.



Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin yabancı medya işleri direktörü Lawk Gafuri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi, patlamanın insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıdan kaynaklandığını doğrulamayacağını belirtti.



Patlama KDP ve KYB arasındaki gerilimi arttırdı



Irak’ın bölgesel Kürt yönetiminden yapılan açıklamada Süleymaniye’deki yerel yetkililer, “havaalanına yönelik saldırıyı kışkırtmakla ve hükümet kurumlarını yasadışı faaliyetler için kullanmakla” suçlandı.



Irak’ın kuzeyinde merkezi Erbil olan bölgesel Kürt yönetimi, Kürt Demokratik Partisi (KDP) denetiminde. Süleymaniye ise onun rakibi olan parti Kürdistan Yurtsever Birliği’nin (KYB) kalesi konumunda.



KYB üyesi ve bölgesel yönetimin başbakan yardımcısı Kubat Talabani, partisini suçlayan açıklamayı reddetti, açıklamanın yalnızca tek partiyi temsil ettiğini söyledi.



Adını vermemek koşuluyla konuşan Erbil’deki iki Kürt yetkili, patlamanın insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıdan kaynaklandığını iddia etti. Bu yetkililerden biri saldırıda Mazlum Abdi’nin hedef alındığını ileri sürdü.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir temsilci ise olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını belirtti.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı Süleymaniye’de PKK’nın havalimanına nüfuz ederek uçuş güvenliğinin tehdit ettiğini savunmuş ve bu gerekçeyle hava sahasını Süleymaniye’den uçuşlara kapattığını açıklamıştı.



Türkiye’nin hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatma kararı, Irak’ın kuzeyinde iki helikopterin düşmesinden iki hafta sonraya rastlamıştı.