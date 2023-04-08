Öldürülen IŞİD'li, örgütün Türkiye yapılanmasını hazırlamış

"Örgütün Türkiye'deki komuta yapısını geliştirdi"

CENTCOM, El Ceburi'nin "Avrupa ve Türkiye'deki IŞİD saldırılarının planlanmasından sorumlu" olduğunu ve "örgütün Türkiye'deki komuta yapısını geliştirdiğini" kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) salı günü yapılan açıklamada, Avrupa'daki terör saldırılarından sorumlu olan IŞİD lideri Halid Ayüd Ahmed El Ceburi'nin düzenlenen operasyonda öldürüldüğü duyuruldu.Washington'ın 2019'da Suriye'de yenilgiye uğrayan IŞİD'i tamamen bitirmeyi amaçlayan operasyonlarının bir parçası olan baskın ülkenin kuzeybatısında 'cihatçıların' olduğu bölgede yapıldı.Açıklamada El Ceburi'nin ölümünün "örgütün yurtdışında saldırı düzenleme kabiliyetini geçici olarak sekteye uğratacağı" ifade edildi.Suriye ve Irak'ta geniş alanları kontrol eden örgüt, bir dönem 'halifelik' ilan etmişti.IŞİD, Fransa'da başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü ve 14 Temmuz 2016'da yine Nice kentinde 86 kişinin öldüğü saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Belçika'da, 2016'da Brüksel bölgesinde gerçekleştirilen üç intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti. Ertesi yıl, İspanya'da, Barselona'da IŞİD saldırılarında 16 kişi öldü.İstanbul'da 1 Ocak 2017'de bir gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı yine IŞİD üstlenmişti.