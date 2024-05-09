Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala'dan yeniden yargılama talebi /09 Mayıs 2024 10:00

Osman Kavala'dan yeniden yargılama talebi

2 bin 382 gündür hapiste bulunan iş insanı Osman Kavala yeniden yargılanmayı talep etti.

SHABER3.COM

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala, yaptığı basın açıklamasıyla yeniden yargılanmayı talep etti.

"ADALET HERKES İÇİN GEREKLİ"

Kavala açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir.

- Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.
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