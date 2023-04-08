Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'un gizli belgelerini Rusya mı sızdırdı? /08 Nisan 2023 07:45

Pentagon'un gizli belgelerini Rusya mı sızdırdı?

ABD ordusuna ait gizli belge sızıntısının arkasında Rusya'nın olduğu ileri sürüldü

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Ukrayna savaşı ile ilgili gizli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasının arkasında Rusya ya da Rusya yanlısı unsurların olduğu ileri sürüldü.

Reuters'e konuşan ABD'li yetkililer, belgelerin Rus ordusunun kayıplarını düşük gösterecek şekilde tahrip edilmiş olduğunu belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer değerlendirmelerinin sızıntı ile ilgili yürütülen soruşturmadan bağımsız olduğunu vurguladı.

Twitter ve Telegram platformlarında paylaşılan 1 Mart tarihli belgelerin üzerinde "gizli" ve "çok gizli" damgaları yer alıyor.

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdar olduklarını ve konunun incelendiğini açıkladı.

Belgelerin birinde işgalin 24 Şubat 2022'de başlamasından bu yana Rus ordusunun 16 bin ila 17 bin 500 asker kaybettiği belirtiliyor. Reuters'e konuşan yetkililer de ABD'nin Rus tarafında ölü ve yaralı sayısının 200 bin civarında olduğunu düşündüğünü aktardı.

Dökümanlarda Ukrayna'nın savaş planları ile ilgili bilgi bulunmazken Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak belgelerin bir sürü uydurma bilgi içerdiğini ve Rus dezenformasyon operasyonunun bir parçası gibi göründüğünü söyledi.
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