Rusya tutukladığı WSJ muhabirini 'resmi olarak' casuslukla suçlandı

"Özgür basına yönelik çirkin bir hakaret"

Tutuklamanın "özgür basına yönelik çirkin bir hakaret olduğunu duyuran WSJ, "güvenilir ve kendini işine adamış muhabirinin" derhal serbest bırakılmasını istedi.

FSB, Gershkovich'in Urallar'daki Yekaterinburg kentinde 30 Mart'ta gözaltına alındığını ve muhabir hakkında askeri sanayi kompleksiyle ilgili devlet sırlarını topladığı gerekçesiyle casusluk davası açıldığını duyurdu.Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, "Gershkovich, tüm suçlamaları kategorik olarak reddetti ve Rusya'da gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti" denildi.Kremlin, Gershkovich'in gazetecilik "kılıfı altında" casusluk yaptığını duyururken; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, onun "sırları elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını" kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden Gershkovich'in serbest bırakılması çağrısında bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dava hakkında yorum yapmadı.Sovyet göçmen bir ailenin çocuğu olarak New Jersey'de doğan Gershkovich, İngilizce yayın yapan Moscow Times ve daha sonra Fransız haber ajansı AFP için çalıştı.Londra'da yaşayan Gershkovich, Ukrayna işgali sonrası, WSJ için sık sık Rusya'ya haber yapmak için gitti.Gershkovich, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ilk Amerikalı gazeteci oldu.