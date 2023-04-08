Farklılıkları buluşturan ADVU iftarı, ‘diyalog ve barış’ ödülleri ile taçlandı









Gecede konuşan Diyalog ve Evrensel Değerler Derneği Başkanı Mustafa Öz, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Farklılıkları buluşturmaya devam edeceklerini belirten Öz, insanlığın hoşgörü ve diyalog ve birbirini anlamaya her zamankinden fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.





DİYALOG VE BARIŞ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İftar programında, gerek fikirleri ile gerekse de yaptıkları sosyal yardım ve dayanışma çabaları ile toplumun ve insanlığın sosyal dokusuna katkılarda bulunan kişi ve kuruluş temsilcilerine bu yıl ilk defa ADVU “Barış ve Diyalog” ödülleri verildi.





ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Romanya’nın önde gelen akademisyen ve düşünce adamlarından Dumitru Bor?un’un ödülünü Bükreş Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Smaranda Witec verdi.

Dünyanın her tarafında ayrımcılığa maruz kalan Roman toplumununun hakları için mücadele eden aktivist ve sosyoloji profesörü Gelu Duminica’nın ödülünü de Lumina Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürsoy takdim etti.

Türkiye’de yaşanan deprem faciasında enkaz altında kalanları kurtarmak için Hatay’a giden Romen ekiplerin başındaki isim olan Liviu Ionescu’nun ödülünü ADVU Başkanı Mustafa Öz takdim etti.

Din, dil, fırk ayrımı yapmadan mağdur insanlara yaptığı yardım çabalarıyla tanınan Tuna Vakfı Başkanı Mehmet Emin Korkut’a (Funda?ia Tuna) ödülünü SNCRR Müdürü Silviu Lefter verdi.

Farklı toplumlar arasında yaptığı katkıları, Hizmet Hareketi ile ilgili belgesel çalışmalarını yapan ilk Romen gazeteci-yazar-diplomat olan Cleopatra Lorin?iu’nun ödülünü ünlü aktris Adriana Trandafir verdi.

Ortadoğu uzmanı, Bükreş Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Arapça Bölüm Başkanı Prof. Dr. George Grigore’nin ödülünü ise Carol I Cami imamı Veli Revan verdi.









TASAVVUF MÜZİĞİ VE SEMA GÖSTERİSİ





Lumina Eğitim Kurumları ile ortaklaşa düzenlenen iftar gecesi; Ramazan’ın; dostluk, kardeşlik ve sosyal yönü ile ilgili sinevizyon gösterisi, geleneksel tasavvuf müziği ve Semazen gösterisi ile sona erdi.





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