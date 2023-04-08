Uzmanlar uyardı: Şekeri aşırı tüketmek sayısız hastalığın habercisi

ABD ve Çin’den bilim insanları, ilave şekerler üzerine yapılan araştırmaları sonucunda, şekerin aşırı tüketiminin 45 farklı sağlık durumuyla bağlantılı olduğunu buldu.





Daily Mail’in haberine göre, gazlı içecekler, smoothie’ler ve meyve suları gibi şekerli içeceklerden hoşlananların özellikle risk altında olabileceğini vurgulayan uzmanlar, diyabetten diş çürümesine kadar değişen riskleri ortadan kaldırmak için, insanları Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günde altı çay kaşığı şeker önerisine bağlı kalmaya çağırıyorlar.





DSÖ’nün, 6 çay kaşığı şeker önerisi, 45 gr’lık bir kalıp çikolata veya iki adet 150 ml’lik bardak meyve suyuna eşdeğerdir.



