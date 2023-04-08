Uçaklarda neden uçak modunu açmak zorundayız?

Uçak yolculuklarında elektronik cihazlarınızın uçak moduna alınması gerektiği uyarısını defalarca duymuşsunuzdur. Eşyaların depolanması ve koltukların dik tutulması gibi diğer kalkış uyarıları itiraz gerektirmeyecek kadar makul güvenlik önlemleri olsa da, elektronik cihazların uçuş moduna alınması konusunda daha fazla soru işareti ve tartışma bulunuyor. Peki ama uçuşlarda neden telefonumuzu uçak moduna almamız gerekiyor?





Havacılık navigasyonu ve iletişimi, 1920'lerden beri paraziti en aza indirecek şekilde koordine edilen radyo hizmetlerine dayanmaktadır. Şu anda kullanımda olan dijital teknoloji, 60 yıl önce kullanılan bazı eski analog teknolojilerden çok daha ileri seviyede olsa da her şey bu kadar basit. Araştırmalar, kişisel elektronik cihazların, hava taşıtının iletişim ve navigasyon sistemleriyle aynı frekans bandında bir sinyal yayarak elektromanyetik girişim olarak bilinen olguyu yaratabildiğini gösteriyor.





Kalkış ve inişler sorunu

1992'de ABD Federal Havacılık Otoritesi ve Boeing tarafından yapılan bağımsız bir çalışmada, elektronik cihazların uçak paraziti üzerindeki kullanımını araştırdılar ve uçuşun kritik olmayan aşamalarında bilgisayarlar veya diğer kişisel elektronik cihazlar ile ilgili herhangi bir sorun bulamadılar. Ancak kalkışların ve inişlerin kritik aşamalar olarak kabul edildiğini belirtmekte fayda olabilir.



