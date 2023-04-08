İşte Kılıçdaroğlu'nun 'beşli çete'nin engellediği iki reklam filmi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yurttaşlara seslenerek “Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum.” ifadelerini kullandı.









“BEN ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞIM”

Kılıçdaroğlu, beklenen video paylaştı. Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda şunları söyledi:





"Sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine’yi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınız parasını gasbettiler. Ben de bu yandaş şirketler hakkında net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim, halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. bu filmler televizyonlarda yayımlanacaktı. Bazı kanallar bunu yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak yasa için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler ey halkın gasbedilmiş parasıyla alınmış medyalar ben sizden mi korkacağım. Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım. Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. 418 milyar film serisini birazdan paylaşacağım."





İŞTE 'BEŞLİ ÇETE'NİN ENGELLEDİĞİ O REKLAM FİLMİ...

Kılıçdaroğlu, beşli çetenin engellediği reklam filmlerinden ilkini Twitter hesabından yayımladı.





Videoda, Kılıçdaroğlu'nun “Sana söz emekçi kardeşim Hazinede çalınan 418 milyar doları geri alacağım. Omzundaki vergi yükünü azaltacağım” ifadelerini kullandığı görüldü.





Öte yandan Kılıçdaroğlu paylaşımına “Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler…” notunu düştü.