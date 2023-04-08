Avusturalya'da herkesi buluşturan iftar...

Güney Avustralya’da eğitim ve kültür hizmeti veren McYESS Vakfı ve Pinnacle Eğitim Kurumları’nın geleneksel ‘Dostluk ve Kültürlerarası Diyalog’ iftarı, bu yıl da renkli simaları ve farklı inanç grubu temsilcilerini biraraya getirdi. Adelaide Convention Center’da gerçekleşen 10. İftar programına, 200’den fazla davetlinin katıldığı iftara programı, ezanla ve Kur’anı Kerim’in okunmasıyla başladı.







Davetlilerin arasında, devlet ve hükümet yetkilileri, Federal Milletvekili Louis Miller Frost ile Tony Piccolo, Heidi Girolamo, Güney Avustralya Yargıtay Başkanı Chris Kourakis, Yüksek Yargı temsilcileri ile farklı din ve inanç mensupları, kanat önderleri, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile eğitim camiasından davetliler katıldı.











