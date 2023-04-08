Avusturalya'da herkesi buluşturan iftar...

Güney Avustralya’da eğitim ve kültür hizmeti veren McYESS Vakfı ve Pinnacle Eğitim Kurumları’nın geleneksel ‘Dostluk ve Kültürlerarası Diyalog’ iftarı, bu yıl da renkli simaları ve farklı inanç grubu temsilcilerini biraraya getirdi. Adelaide Convention Center’da gerçekleşen 10. İftar programına, 200’den fazla davetlinin katıldığı iftara programı, ezanla ve Kur’anı Kerim’in okunmasıyla başladı.
Davetlilerin arasında, devlet ve hükümet yetkilileri, Federal Milletvekili Louis Miller Frost ile Tony Piccolo, Heidi Girolamo, Güney Avustralya Yargıtay Başkanı Chris Kourakis, Yüksek Yargı temsilcileri ile farklı din ve inanç mensupları, kanat önderleri, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile eğitim camiasından davetliler katıldı.
EYALET BAŞBAKANI’NIN MESAJINI VE SELAMLARINI İLETİLDİ:
Programa Başbakan adına katılan eski Bakan ve İşçi Partili Milletvekili Tony Piccolo, Başbakan Peter Malinauskas’ın selam ve mesajını ileterek konuşmasını başladı. Avustralya’nın Çokkültürlü ve etnikli zenginliğine vurgu yapan Tony Piccolo, sözkonusu zenginliğe katkılarından ve Güney Avustralya eyaletinde verildiği hizmetlerinden dolayı Pinnacle Eğitim Kurumları ile McYess Diyalog Platformuna özellikle teşekkür etti.
BU ANLAMLI PROGRAMLARI DEVAM ETTİRİN
Federal İşci Partisi Milletvekili Louis Miller Frost da yaptığı konuşmada, ev sahibi kurumlara teşekkür ederek, iftar programının atmosferinden çok etkilendiğini belirtti. Bu tür birleştirici ve bütünleştirici programların önemine dikkat çeken Frost, “Böyle anlamlı programlar, Avustralya’nın çokkültürlülüğüne ve insanlar arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlıyor. Onun için bu programları devam ettirin”dedi.
BU PROGRAMLARDA İSLAMİYETİN HOŞGÖRÜLÜ YÜZÜNÜ GÖRÜYORUZ:
Yüksek Yargı adına konuşan Ulusal çokkültürlülük Adalet ve İletişim Başkanı ve önemli Yargıç Rauf Soulio, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti. Yüksek Yargı Üyesi Soulio, bu anlamı programdan dolayı ev sahibi Pinnacle Eğitim Kurumları ve McYESS Vakfı Yöneticilerine özellikle teşekkür etti.
Diyalog iftarları ve bu faaliyetlerin de katkılarıyla, İslamiyet’in hoşgörülü yüzünü bu tür programlarda görme imkanını elde ettiklerinin altını çizen Hakim Rauf Soulio; “ Diyalog iftarının davetiyle biraraya geliyoruz. Bugün burada bir masa etrafında buluştuğumuz gibi; birbirimizi daha iyi anlayarak, karşılıklı dostluklar kurmaya vesile oluyor.”dedi.
ARNAVUT BABAYLA YOLCULUK VE 72 YIL ÖNCEKİ HİKAYE:
Kendisinin de aslen Arnavut ve göçmen bir ailenin çocuğu olduğunu belirten, Hakim Soulio, 72 yıl önce babasının Avustralya’ya geliş hikayesini ve yolculuğunu anlattı. Babasının burada vefat ettiğini ancak, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü memleketi Arnavutluğun Korca beldesine tekrar defnedildiğini kaydeden Rauf Soulio, bunu yaparak babasının bir vasiyetini yerine getirdiklerini dile getirdi. Aynı zamanda kendisininde mülteci evladı oldugunu ve ülkeye gelen mültecilerinde bu güzel ülkeye her alanda katkıda bulunduklarını belirtti.
Yargıç, Soulio: “Depremler, savaşlar, zorunlu göçler, sosyal problemler, demokratik ve liberal değerlerin bazen sekteye uğraması, gibi olumsuz gelişmeler olduğunu, fakat bu tür güzide programların bir nebze de olsa toplumu birleştirdiğini belirtti. Onun için bu programlar, sosyal uyuma, çokkültürlülüğe, kültürler arası diyaloga fevkalade katkıda bulunuyor.” dedi.
11 EYLÜL TERÖR SALDIRISINDAN ÖNCE DİYALOG HİZMETLERİ BAŞLADI:
Charles Sturt Üniverisitesi İslami İlimler ve Araştırma Akademisi (ISRA) Direktörü Dr. Mehmet Özalp da, Avustralya’da diyalog iftarlarının ilk olarak 11 Eylül terör saldırısından önce başlatıldığını belirtti. ISRA’nın temelinin, böyle anlamlı bir diyalog iftarında, Charles Sturt Üniversitesi yöneticileriyle tanışmasından sonra atıldığına dikkat çekti. O tarihten bu yana ülkenin dört bir yanında, geniş katılımlı ve çok farklı düşünce ve yaşam biçimine sahip insanların bir araya gelerek, güzel dostluk haklarının oluştuğunu kaydetti. McYess Diyalog Platformu faaliyetlerinin kültürler ve farklı inançlar arasında güzel ilişkilerin başlamasına neden olduğunu belirten Özalp; “Hem McYESS diyalog platformu hem de Pinnacle Eğitim Kurumları’nın aktiviteleri, topluma büyük katkı sağlıyor. ”dedi.
SUFİ KAVALİ MUZİK GRUBU GECEYE AYRI BİR RENK KATTI:
Öte yandan Sufi Kavali Müzik Grubunun birbirinden güzel ilahiler ve parçaları, iftara katılanlara güzel hatırlar bırakırken, geceye ayrı bir renk kattılar.Sufi kavali müzik grubu, Hindistan ve Pakistan karışımı ilahiler ve tasavvuf musikisinden değişik parçalarını yorumlaması ve katkıda bulunanlara çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi. ZAMAN-Avustralya