Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı /08 Nisan 2023 00:12

Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanma olasılığını paylaştı. Yapılan ankete göre, önümüzdeki seçimlere rekor katılım bekleniyor.

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Sencar, sosyal medya hesabından '14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanacak mısınız?' sorulu anketin cevaplarını ‘Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir’ notuyla duyurdu.

Seçimlere 37 gün kala siyaset kulislerine damga vuracak bir anket sonucu daha yayınlandı. MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ‘Oy kullanacak mısınız?’ anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir’ diyen Sencar’ın yaptığı paylaşımın sonuçları ise oldukça dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 84,1’i bu seçimde 'kesinlikle' oy kullanacağını belirtirken yüzde 0,7’si ‘kesinlikle' oy kullanmayacağını ifade etti.

Sonuçlara göre, ‘büyük ihtimalle oy kullanacağım’ diyenler yüzde 11, ‘belki oy kullanacağım’ diyenlerin oranı yüzde 2,4 oldu. ‘Büyük ihtimalle oy kullanmayacağım’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 1.5 olarak belirlendi.

TOPLAM 2610 KİŞİ İLE YAPILDI

Sencar’ın paylaştığı anketin verilerine göre, ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyleyenler AKP seçmeninde yüzde 88,9, CHP'ye oy verenlerin yüzde 90’ı ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyledi. HDP’de yüzde 81,5, MHP’de ise yüzde 82,5 oldu. 

Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 1-3 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 2610 kişi ile yapılmıştır.
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